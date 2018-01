Centeno quer "Europa mais robusta e mais resistente a crises"

Hoje às 13:05 Facebook

O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje, em Paris, que quer "uma Europa mais robusta e mais resistente a crises".

As declarações foram feitas aos jornalistas portugueses, depois da cerimónia de "passagem de testemunho" do Eurogrupo, que decorreu na embaixada de Portugal em Paris, em que recebeu a pasta de presidente do Eurogrupo do holandês Jeroen Dijsselbloem.

"É muito motivante aquilo que nos espera nos próximos dois anos e meio, mostraremos todo o empenho no processo de construção de uma Europa mais robusta e mais resistente a crises que é aquilo que os decisores políticos têm como obrigação fazer para com os seus cidadãos, numa relação transparente e que traga previsibilidade à vida de todos nós", afirmou.

Mário Centeno sublinhou que se está perante uma "janela de oportunidade para progredir na construção europeia", graças a uma dimensão política, nomeadamente ao "início de ciclos políticos muito relevantes em vários países da Europa" e às atuais "boas condições económicas" na Europa.

"A outra dimensão é a económica, pelas boas condições económicas que nós temos na Europa: crescimento económico acima de 1,5% para todos os países, uma posição orçamental equilibrada no conjunto da área, com melhorias muito significativas também transversalmente a todos os países e com uma posição de poupança líquida e uma posição externa muito favorável para a Europa", explicou.

O novo presidente do Eurogrupo acrescentou que os "marcos muito importantes" que a Zona Euro tem pela frente passam pela conclusão da união bancária, da união do mercado de capitais e de "uma capacidade orçamental para a união que promova o investimento e que promova a estabilidade e que funcione como mecanismo de estabilização".

Antes da conferência de imprensa com os jornalistas portugueses, Mário Centeno recebeu "o sino da zona euro" das mãos do holandês Jeroen Dijsselbloem e afirmou que é preciso "estar ciente" dos "desafios que têm de ser enfrentados".

Jeroen Dijsselbloem destacou, por sua vez, o "forte apoio no Eurogrupo" que o português tem e disse estar "feliz" por lhe transferir a pasta.

Esta tarde, Mário Centeno vai ao ministério francês da Economia e das Finanças para uma reunião com o seu homólogo Bruno Le Maire.

Esta quinta-feira, o ministro português foi recebido pelo presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, e depois deslocou-se ao palácio de Matignon para uma reunião com o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe.

No dia 22 decorre a primeira reunião do Eurogrupo sob a presidência de Mário Centeno.