Centeno tem holandês como "braço direito" no Eurogrupo

O holandês Hans Vijlbrief foi nomeado presidente do grupo de trabalho do Eurogrupo, o órgão que prepara as reuniões do fórum informal de ministros das Finanças da zona euro, agora presidido pelo ministro português Mário Centeno.

Hans Vijlbrief, curiosamente uma figura muito próxima do antecessor de Centeno, o seu compatriota Jeroen Dijsselbloem, foi eleito para um mandato de dois anos pelos membros do grupo de trabalho ("Eurogroup working group"), escolha "ratificada" pelos ministros dos 19 países da área do euro, substituindo a partir de 01 de fevereiro de 2018 o austríaco Thomas Wieser, que ocupou o cargo desde 2012.

Hans Vijlbrief ocupou até agora vários cargos nos ministérios de Assuntos Económicos e das Finanças da Holanda, sendo desde 2012 o principal conselheiro do ministro das Finanças da Holanda em assuntos relacionados com o Eurogrupo.

Centeno, eleito em dezembro passado para suceder a Dijsselbloem na liderança do Eurogrupo, presidiu esta segunda-feira pela primeira vez a uma reunião do fórum de ministros das Finanças da zona euro, em Bruxelas.