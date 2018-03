Centro e Açores "roubam" turistas ao Algarve em janeiro

Hoje às 11:46 Facebook

Portugueses e espanhóis sustentaram continuidade dos bons resultados da hotelaria durante o "pior" mês do ano, segundo os dados de janeiro divulgados pelo INE.

Os hóspedes portugueses foram os principais responsáveis pelo crescimento da hotelaria nacional, durante o mês de janeiro, apesar da desaceleração de turistas estrangeiros que pernoitaram no território nacional, divulgou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística. O mercado espanhol continuou a crescer, representando mais de 8% do milhão de dormidas registado no primeiro mês deste ano, enquanto o britânico manteve a queda de 7,2%, representando agora 17,7% das dormidas.

Em janeiro, as dormidas na hotelaria aumentaram especialmente nos Açores (+12,4%) e no Alentejo (+11,4%), ainda que a maioria continue a concentrar-se em Lisboa (32,2% das dormidas), no Algarve e na Madeira (ambas as regiões com 18,9% do total de dormidas). Contudo, enquanto os portugueses preferiram o Alentejo (+13% de dormidas), a Madeira (+12,8%) e o Algarve (+12,6%), os estrangeiros rumaram preferencialmente ao Centro (+16,5% de dormidas) e aos Açores (+14,9%), em detrimento do Algarve (-2,4%).

Habitualmente o "pior" mês do ano, janeiro foi ainda mês de crescimento da estada média (+1,4% para 2,47 noites), da taxa de ocupação (1,1 pontos percentuais para 30%) e do rendimento médio por quarto disponível (+11,6% para 25,1 euros), o que se traduziu ainda na continuação do crescimento dos proveitos totais (+12,2% para 138,2 milhões de euros) e dos proveitos de aposento (+14% para 96,2 milhões de euros).

As dormidas em hotéis (72,8% do total) apresentaram um crescimento de 6,4% em janeiro, equivalente à evolução das dormidas nas colónias de férias e pousadas da juventude, onde as dormidas de estrangeiros aumentaram 42,6%. O frio de janeiro não afastou os hóspedes nacionais dos parques de campismo, onde as dormidas de residentes aumentaram 14% e a dos mercados externos subiram 10,9%, para um total de 45,1 mil de dormidas (+9%).