José Oliveira e Castro fez seis ações de fiscalização preparadas em segredo e só com o conhecimento de mais dois funcionários. Mário Centeno não foi avisado da inspeção.

As operações stop com as forças policiais dirigidas a quem tem dívidas fiscais, como a que aconteceu na terça-feira em Valongo, foram mandadas executar em segredo pelo diretor das Finanças do Porto, José Oliveira e Castro, e faziam parte de uma estratégia definida a nível distrital para arrecadar receita em falta.