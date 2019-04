Chegou a Portugal o Tesla mais barato de sempre

Reis Pinto Hoje às 16:19 Facebook

Já está à venda em Portugal uma versão mais barata do Tesla Model 3, com os preços a começarem agora nos 48.900 euros. O Standard Range Plus dispõe apenas de tração traseira, tendo uma autonomia de 415 quilómetros e já inclui o Piloto Automático.

A nova versão do Model 3 tem uma velocidade máxima de 225 km/h, acelerando dos 0-100 km/h em apenas 5,6 segundo. Uma das novidades introduzidas pelo Standard Range Plus é a inclusão gratuita do Piloto Automático, que possibilita o funcionamento automático das funções de direção, aceleração e travagem quando existem outros veículos e peões na faixa onde circula.

Por mais 5.400 euros será possivel ter condução automática em autoestrada, da rampa de acesso à rampa de saída, incluindo interligações e ultrapassagem de automóveis que circulam a uma velocidade inferior, estacionamento automático em paralelo e perpendicular e um "plus": o automóvel estacionado irá ao encontro do proprietário em qualquer local de um parque de estacionamento.

Para mais tarde, mas ainda este ano, a Tesla promete o reconhecimento e reação a semáforos e sinais de Stop e a condução automática em estradas de cidades, numa utilização que será gratuita. O sistema terá um custo de 7.500 euros se for adquirido posteriormente.

Os extras do carro resumem-se à pintura (o preto é gratuito e o prateado, o o azul, o branco e o vermelho oscilam, respetivamente, entre os 1.100 e os 2.200 euros), às jantes de 19 poelgas (1.600 euros), ao interior, que em branco custa 1.100 euros e à já referida condução automática.

O 3 pode ser adquirido através do sistema de leasing e, de acordo com a simulação da marca, com ums entrada de 10 mil euros e um prazo de pagamento de oito anos, a mensalidade será de 463 euros.

Como sempre faz, a Tesla afirma que, para uma quilometragem anual de 20 mil quilómetros, a poupança em combustível ronda os 12.200 euros ao fim de cinco anos. A marca refere, no seu site, que assume "a média nacional de 0,22 € por kW de eletricidade e 1,59 euros por litro para gasolina premium ao longo dos próximos cinco anos".