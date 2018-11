China investe em Gaia à procura de talentos

Hoje às 20:18 Facebook

Investidores chineses estão em Vila Nova de Gaia para assinar dois acordos que visam captar talentos e criar negócio entre Portugal e China.

A Câmara de Gaia assina esta quinta-feira dois memorandos de entendimento com duas associações de Macau, ligadas ao empreendedorismo, criatividade e à formação de novos talentos nas áreas de inovação e tecnologia. A parceria entre a Autarquia, a Associação Industrial e Comercial de Macau e a Associação dos Jovens Empresários de Macau é celebrada às 15 horas no salão nobre dos Paços do Concelho.

A chefiar a comitiva chinesa está Kevin Ho, CEO da KNJ Global Holdings Limited, que afirmou ao JN estar confiante no acordo com o município. "Gaia tem um excelente plano para reabilitar armazéns antigos, é uma área com muitos talentos. Queremos aproveitar para trazer e promover esses talentos em Macau", explicou.

Nos documentos que efetivam a parceria, as entidades comprometem-se a colocar o município gaiense na rota do desenvolvimento sustentável, uma preocupação crescente no mundo tecnológico. O objetivo será, ainda, a criação de emprego para jovens empreendedores e o desenvolvimento de ferramentas para o meio empresarial.

Numa visita ao edifício do "Jornal de Notícias", Kevin Ho, principal acionista da Global Media Group, grupo que detém o "Jornal de Notícias, "Diário de Notícias", TSF, entre outros, destacou a capacidade empreendedora da região Norte e as perspetivas de crescimento económico em Portugal.

Porta de entrada para a Europa

O empresário macauense, que quer apostar cada vez mais na internacionalização, vê em Portugal um país estável e uma excelente forma de chegar ao mercado europeu e aos países de língua oficial portuguesa. "Portugal é um país pequeno, mas com uma população muito energética. Em termos económicos, tem-se saído muito bem nos últimos quatro anos. Estamos confiantes", sublinhou.

Kevin Ho salientou ainda o crescimento das atividades económicas entre os dois países, evidente sobretudo no turismo, e lembrou a estratégica de cooperação "Uma Faixa, Uma Rota", criada pelo governo chinês com Portugal para o porto de Sines.

As sinergias entre os dois países, que assinalam em 2019 os 40 anos do restabelecimento das relações diplomáticas, será assinalada, em dezembro, com a visita do presidente chinês, Xi Jiping.