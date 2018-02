Citroën lança novo Cactus com suspensão revolucionária

Reis Pinto Hoje às 12:28 Facebook

A Citroën chama-lhe efeito "tapete voador", uma adequada forma para descrever o comportamento em estrada do novo C4 Cactus, recentemente apresentado na zona da Provença, em França.

Fruto de uma inovação denominada de "Suspensão de Batente Hidráulico Progressivo", esta berlina compacta oferece um conforto surpreendente em estrada e vai chegar a Portugal em abril próximo.

O novo Cactus mantém a ousadia visual do modelo que substitui, de que foram vendidos em Portugal, desde o seu lançamento, em junho de 2014, e até ao final do ano passado, 6.734 unidades, embora perdendo os distintivos "airbumps" (pequenas almofadas de ar que, em pequenos embates, retomavam a sua forma inicial) nas portas, que passaram para a parte inferior das portas, e as barras de tejadilho.

Apesar de a marcar garantir que 90% das peças exteriores são novas, o Cactus continua a distinguir-se na paisagem automobilistica. Parece mais baixo, fruto do desaparecimento das barras do tejadilhos e dos airbumps, mas mantém o design diferenciador que lhe permitiu vender mais de 270 mil exemplares em todo o mundo.

A marca apostou forte no conforto, através das novas suspensões e dos bancos Advanced Comfort, com uma espuma de elevada densidade; na segurança, com 12 ajudas à condução (dependendo da versão); e na conetividade, através do uso das tecnologias Mirror Screen, Connect Nav e Connect Box com pack SOS & Assistência.

Gasolina domina

As variantes a gasolina sobrepõem-se às opções a gasóleo e há nove variantes equipadas com o bloco a gasolina PureTech de 1.2 litros, com dois níveis de potências de 110 cv (caixas de velocidades manual e automática) e 130 cv e quatro versões com o motor diesel BlueHDi de 1.6 litros, com 100 cv e transmissão manual. O Cactus propõe, ainda, 31 combinações exteriores, com nove cores diferentes, cinco opções de jantes de liga leve e cinco ambientes interiores.

O "ovo de Colombo" deste novo Citroën é a suspensão, explicada pela marca. "Enquanto as suspensões convencionais são compostas de um amortecedor, de uma mola e de um batente mecânico, as suspensões com Batentes Hidráulicos Progressivos (Progressive Hydraulic Cushions - PHC) adicionam dois batentes hidráulicos em ambas as extremidades, um de alívio e outro de compressão".

Os preços do C4 Cactus começam nos 18.907 euros e terminam nos 24.606,89 euros (1.6 BlueHDi, na versão Shine, a mais equipada)