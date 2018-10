Coca-Cola fica mais cara, Ice Tea desce cinco cêntimos

Hoje às 15:18 Facebook

A proposta do Governo para o Orçamento do Estado, entregue no Parlamento na segunda-feira à noite e apresentado esta terça pelo ministro das Finanças, prevê a introdução de dois novos escalões de tributação nas bebidas não alcoólicas.

No primeiro escalão, para as bebidas cujo teor de açúcar é inferior a 25 gramas por litro, o imposto a pagar será de um euro por cada cem litros. No segundo escalão, referente às bebidas com açúcar entre 25 e 50 gramas por litro, estas vão ficar sujeitas a um imposto de seis euros por cada cem litros. O terceiro, onde se enquadram as bebidas cujo teor de açúcar varia entre os 50 e os 80 gramas por litro, o imposto a pagar deverá ser de oito euros por cada cem litros. E o quarto, para as bebidas com mais de 80 gramas de açúcar por litros, o imposto a pagar será de 20 euros por cada cem litros.

Segundo simulações da empresa de consultoria EY para o jornal ECO, estas mudanças vão penalizar a Coca-Cola normal, enquanto outros refrigerantes como a 7up, Fanta, Sumol ou Lipton Ice Tea vão sentir algum alívio fiscal.

Um pack de quatro garrafas de 1,75 litros de Coca-Cola passará, por exemplo, a custar 6,01 euros (+3,75%), perante o agravamento do imposto em 0,22 euros. No caso de um conjunto de quatro garrafas de um litro, dá-se um agravamento do imposto em 0,13 euros, passando a custar 5,11 euros (+2,65%).

Para as outras bebidas, os cálculos da EY apontam para descidas marginais do imposto, entre um e cinco cêntimos. Uma embalagem de seis latas de Lipton Ice Tea verá o imposto a cair quatro cêntimos, podendo vir a custar 3,95 euros (-0,88%). E uma garrafa de dois litros registará uma descida de cinco cêntimos no imposto, passando a unidade a custar 2,24 euros (-2%), de acordo com as simulações da consultora.

Atualmente, o código dos Impostos Especiais sobre o Consumo (IEC) prevê que as bebidas cujo teor de açúcar seja inferior a 80 gramas por litro ficam sujeitas a um imposto de 8,22 euros por cada cem litros. Já aquelas em que o teor de açúcar ultrapassa os 80 gramas por litro são tributadas em 16,69 euros por cada cem litros.