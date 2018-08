Comboios Intercidades viajam com passageiros que não pagam bilhete

Diogo Ferreira Nunes Hoje às 08:23 Facebook

Twitter

Há passageiros que circulam no comboio Intercidades que não pagam bilhete por problemas de cobrança a bordo. A CP assume que este episódio se tem repetido nas últimas semanas, sobretudo no troço entre Lisboa e Faro, que passa por várias estações sem bilheteira.

Apesar de a situação não colocar em perigo a segurança dos passageiros, a empresa pública está a perder receitas. Os utentes apenas podem utilizar o Intercidades se reservarem lugar com até 60 dias de antecedência.

"A CP tem conhecimento de que, em dias de maior procura, se verificam situações com clientes que, não tendo comprado a sua viagem antecipadamente num dos diversos canais disponíveis, entram nos comboios sem previamente validarem com o revisor do comboio se existem lugares disponíveis e sem adquirirem a viagem junto dele, como deveriam fazer em cumprimento da regulamentação em vigor", refere fonte oficial ao JN/Dinheiro Vivo.

Os bilhetes para os comboios Intercidades podem ser comprados através dos serviços da CP, através das caixas de Multibanco e de agências de viagem.

Só que a empresa pública "não tem presença de meios para a compra de bilhetes em algumas das estações" que estão no percurso deste Intercidades, como Ermidas-Sado e, nessas estações, "é obrigatório que o passageiro se dirija ao agente da CP, antes ou imediatamente após embarque e antes de ocupar lugar, para solicitar a aquisição do respetivo título de transporte. A bordo, o pagamento é feito apenas em numerário. Não estando nestas condições, é considerado passageiro sem bilhete", refere o documento das condições gerais de transporte da empresa. Mas, dentro do comboio, o revisor acaba por não chegar aos passageiros sem bilhete.

Denúncia de passageira

A situação foi denunciada na semana passada por uma passageira através do Facebook. "A partir do meio da viagem, os bilhetes estão esgotados, mas nas estações onde não existem bilheteiras as pessoas entram em busca de um lugar; espalham-se pelos corredores, junto das portas e na zona do bar, amontoadas com todo um aparato de malas, bicicletas, cães, etc.", referiu esta utente.