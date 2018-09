Combustíveis descem pouco mais de dois cêntimos em duas semanas

Pedro Araújo 08 Junho 2018 às 16:18 Facebook

Os preços do gasóleo e da gasolina deverão baixar cerca de dois cêntimos por litro a partir de segunda-feira. Será a segunda semana consecutiva em sentido descendente, mas tal não permite recuperar nove subidas seguidas que somaram 14,4 cêntimos ao preço da gasolina e 12,8 cêntimos ao diesel.

Tomando como certa uma descida de preços na próxima segunda-feira, o gasóleo acumulará uma baixa em duas semanas de apenas 2,1 cêntimos e a gasolina de 2,2 cêntimos por litro, atirando o preço deste último combustível para 1,579€ e o diesel para 1,362€ por litro.

Do ponto de vista do consumidor, há ainda algum caminho a percorrer para recuperar das nove semanas consecutivas de altas nos dois combustíveis. De acordo com a Comissão Europeia, que usa dados dos combustíveis simples para Portugal (representam dois terços do mercado nacional), a gasolina custava 1,457€ no dia 19 de março e o diesel 1,255€. As subidas semanais consecutivas, que só pararam na segunda-feira dia 4 de junho, acrescentaram 14,4 cêntimos ao preço final da gasolina e 12,8 cêntimos ao gasóleo.

O agravamento do preço dos combustíveis já se fez sentir no primeiro trimestre. Em relação ao trimestre anterior, verificou-se uma descida de 17,6 milhares de toneladas no caso da gasolina, correspondente a menos 7%. Fazendo igual comparação com o gasóleo, a descida é de 4,5%, menos 49,7 milhares de toneladas.