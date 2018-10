Pedro Araújo Hoje às 19:00 Facebook

Gasolina deverá descer três cêntimos por litro a partir de segunda-feira, mas ficará 6,5 cêntimos acima do preço praticado no arranque do ano. Diesel baixa meio cêntimo, mas o custo continuará a ser muito superior ao primeiro dia de 2018.

O preço da gasolina, que está agora a custar 1,605 euros por litro, deverá baixar cerca de três cêntimos já na segunda-feira, anulando o efeito da subida de 1,8 cêntimos verificada uma semana antes. Quanto ao gasóleo, que está a custar em média 1,430 euros por litro, a baixa será de apenas de meio cêntimo, segundo fontes do mercado, valor que não permite compensar a subida de 3,2 cêntimos verificada na última segunda-feira, dia 8 de outubro.

Apesar desta baixa, os preços continuarão ao nível de 2013, segundo dados da Comissão Europeia (CE) Mesmo comparando apenas com a primeira semana deste ano, a gasolina está mais cara 6,5 cêntimos por litro e o gasóleo 10,4 cêntimos por litro. Equivale a mais 5,2 euros num depósito de 50 litros e mais 3,25 euros no caso do gasóleo.

A baixa na cotação do Brent explica, em grande medida, esta previsão sobre os preços. O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro encerrou no dia 3, no mercado de futuros de Londres em alta de 1,75%, para os 86,29 dólares, que foi o seu valor mais alto nos últimos quatro anos. Esta sexta-feira, o preço do barril de petróleo Brent valia já apenas 81,14 dólares. Outro fator determinante prende-se com a cotação internacional dos próprios produtos refinados (índices Platts), indicador no qual a gasolina registou uma maior quebra ao longo desta semana.

De acordo com a última análise da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro), no 3º trimestre de 2018 o

preço final da gasolina 95 foi superior em 3,5 cêntimos por litro (c/l), mais 2,3%, relativamente ao trimestre anterior, e em 15,2 c/l (+10,6%) do que no trimestre homólogo de 2017. No caso do gasóleo rodoviário, o agravamento foi de 2,8 c/l e 5,5 c/l (+2,1% e +12,8%), respetivamente.