Preços dos combustíveis vão atingir máximos de 2019

O preço da gasolina deve subir 1,5 cêntimos e o gasóleo meio cêntimo já a partir de segunda-feira.

Os consumidores podem contar com mais um aumento do preço final dos combustíveis, já a partir da próxima semana. É necessário recuar a finais de novembro de 2018 para encontrar valores semelhantes, sendo, portanto, seguro que estamos perante os preços mais altos de 2019, apesar de algumas semanas de baixa registadas desde o início do ano.

No caso do gasóleo, será a nona subida consecutiva. A confirmar-se o agravamento de meio cêntimo, o ​​​​​​​diesel saltará para um valor a rondar os 1,397 euros por litro. Para encontrar uma cifra tão alta é preciso recuar a 12 de novembro do ano passado. Esta será a nona semana consecutiva de aumentos, acumulando 9,5 cêntimos de subidas em semanas seguidas.

Quanto à gasolina, segundo fontes do mercado petrolífero, o agravamento não deverá superar o meio cêntimo por litro, devendo o preço final situar-se em 1,470 euros por litro. Será a quinta semana consecutiva de agravamentos, se recorrermos aos dados da Comissão Europeia. Para encontrar um custo tão elevado será necessário recuar a 26 de novembro de 2018. O acumulado de aumentos consecutivos já vai em 5,8 cêntimos por litro.

