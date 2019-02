Combustíveis voltam a aumentar na segunda-feira

Pedro Araújo Hoje às 16:20 Facebook

Gasóleo e gasolina sobem cerca de 1,5 cêntimos por litro a partir de segunda-feira. No caso do diesel, será a sexta semana consecutiva de agravamento do preço final.

Os combustíveis vão aumentar cerca de 1,5 cêntimos por litro a partir de segunda-feira. Se o seu veículo precisa de encher o depósito ao longo dos próximos dias, o mais seguro é fazê-lo até domingo para não pagar um pouco mais. No caso do diesel, o agravamento da próxima semana será o sexto consecutivo, segundo os dados compilados pela Comissão Europeia.

A subida dos preços do petróleo, conjugada com a queda do euro face ao dólar (moeda usada neste mercado), vai levar a uma atualização em alta dos produtos refinados vendidos nos postos de combustíveis.

O preço do barril de petróleo Brent, para entrega em abril, abriu esta sexta-feira em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 64,75 dólares, mais 0,29% do que no fecho da sessão anterior. Na quinta-feira, o preço do barril fechou em alta de 1,52%, para os 64,57 dólares.

Se as previsões das fontes do mercado petrolífero se confirmarem, o preço final da gasolina irá saltar para 1,430 euros por litro e o gasóleo para 1,367 euros por litro. O fosso de preço entre os dois combustíveis tem vindo a estreitar-se, estando agora nos seis cêntimos por litro, a favor, ainda, do diesel.

Veja aqui quais são os postos mais baratos (15/02/2019):