Combustíveis voltam a aumentar na segunda-feira

Os combustíveis vão voltar a subir a partir de segunda-feira. O agravamento deverá ser de 1 cêntimo por litro tanto para o gasóleo como para a gasolina. Segundo os dados da Comissão Europeia, esta será a nona subida semanal consecutiva (ver infográfico).

Os preços estão agora a máximos dos últimos quatro anos. A tensão no Médio Oriente e a dificuldade de escoamento do petróleo WTI nos Estados Unidos, fatores que se aliam a alguma restritividade na produção por parte dos países da OPEP, têm levado os preços finais dos combustíveis para níveis de 2014.

Mais de metade do preço de venda dos combustíveis em Portugal resulta de taxas e de impostos, sendo o Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) o que representa a maior fatia do valor pago pelos consumidores. A cotação, isto é, o valor do petróleo (índice Brent no caso da Europa) e seus derivados nos mercados internacionais (valores dados pelos Platts) pesam apenas 31% no preço final da gasolina e 36% no caso do gasóleo.

Na última segunda-feira, dia 21 de maio, o gasóleo estava a custar 1,361 euros por litro e a gasolina 1,578 euros. Os dados enviados por Portugal para a Comissão Europeia dizem sempre respeito aos valores médios para combustíveis simples (não aditivados). Segundo a mesma fonte, o aumento semanal na próxima segunda-feira será o nono consecutivo.

O aumento extraordinário do ISP, em 2016, significa que os consumidores estão a pagar, desde então, mais 1,2 mil milhões de euros em média por ano em imposto comparativamente à carga fiscal que em 2015 incidia sobre os combustíveis.

O Secretário de Estado Adjunto e das Finanças defendeu, na última quinta-feira, que uma eventual revisão do ISP teria de ser pensada "num quadro mais geral de alteração dos impostos".

"Os aumentos de impostos sucessivos acabaram. Houve um aumento do ISP no início da legislatura que permitiu fazer uma convergência com aquilo que são os níveis de ISP de outros países", frisou Ricardo Mourinho Félix.