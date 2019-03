Comissão de levantamento ao balcão da CGD quase triplica

Pedro Araújo Hoje às 22:20, atualizado às 22:39 Facebook

Banco público mantém opção de sobrecarregar clientes com custos. Titulares de contas à ordem, nomeadamente estudantes universitários, vão pagar mais a partir de 15 de maio.

Um simples levantamento de dinheiro ao balcão com a tradicional caderneta da Caixa Geral de Depósitos (CGD) irá pagar, a partir de 15 de maio, uma comissão de 2,75 euros, valor que compara com 1 euro ainda em vigor. Ou seja, quase triplica. Este é apenas um dos exemplos do apresentados no novo preçário do banco que irá fazer entrar em vigor a partir de 15 de maio.

A informação está disponível no próprio site da CGD e basta comparar com o preçário em vigor, que está no Portal do Cliente Bancário, do Banco de Portugal.

Aparentemente, os universitários irão estar sujeitos a novas comissões ou a um aumento das mesmas. Por exemplo, os titulares das "contas à ordem uni-tituladas por estudantes com idade igual ou superior 26 anos com cartão Caixa IU-Institutos e Universidades" vão passar a pagar uma comissão mensal de dois euros (mais 4% de imposto de selo), o que em termos anuais irá representar um custo de 24 euros. Este segmento de produto bancário nem existe agora. O que há disponível são "Contas à ordem uni-tituladas por Estudantes Universitários com idade inferior a 26 anos com cartão Caixa IU-Institutos e Universidades", que estão e continuarão isentos de comissões.

A Caixa Geral de Depósitos cobrou o ano passado em Portugal 383,3 milhões de euros em comissões, mais 2,3% do que em 2017, quando foram 374,5 milhões de euros. O aumento da cobrança de comissões pelo banco público, um dos objetivos definidos no plano estratégico acordado com a Comissão Europeia como contrapartida da recapitalização pública, tem provocado muita polémica nos últimos dois anos.