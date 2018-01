Hoje às 12:56, atualizado às 13:25 Facebook

As soluções de tecnologia e software para otimização da mobilidade têm um impacto mensurável no ambiente, disse Paulo Humanes, diretor da PTV, na intervenção desta manhã no "Warm Up" do Lisbon Mobi Summit, que decorre na sede da EDP.



No caso, esta empresa alemã, que otimiza soluções de mobilidade para um milhão de camiões todos os dias, é diretamente responsável pela redução de 30 mil toneladas de CO2 por dia, revelou aquele responsável. A empresa realizou o Lisbon Study, um estudo que é uma referência mundial na mobilidade e concluiu que seria possível reduzir a utilização de carros em dois terços com recurso a táxis partilhados, autocarros mais acessíveis e metro. "Caso o táxi fosse elevado a um minibus de oito a 16 lugares, as emissões de CO2 em Lisboa cairiam mesmo para metade", explica Paulo Humanes.

A experiência mostrou que, com aquela solução, seria possível repensar a cidade, disponibilizando mais espaço para peões e para espaços verdes, pois a necessidade de estacionamento de rua cairia em 80%". Um cenário que é encorajado pela crescente perda de sentimento de posse das novas gerações relativamente aos automóveis. Nos EUA, por exemplo, o número de cartas de condução entre os jovens caiu para metade nos últimos dez.

