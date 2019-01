Compras com cartão bateram recordes em dezembro

Erika Nunes Hoje às 09:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Nunca os portugueses pagaram tantas compras com cartões como em dezembro, revela a SIBS.

Além de ter batido o recorde de operações processadas (276 milhões), a rede também registou o maior volume de compras (mais de 116 milhões) de sempre. O dia 21 de dezembro foi o que teve mais operações (11,5 milhões) e a 22 registou-se o maior volume de compras (5,2 milhões).

A entidade gestora da rede Multibanco em Portugal processou mais de 276 milhões de operações em dezembro - o melhor mês de sempre -, representando uma evolução de 33% face ao mês homólogo de 2012. Em apenas sete anos, o total de operações cresceu mais de mil milhões de euros, sobretudo nas compras, que cresceram 50% desde 2012. Cerca de um quarto são compras de supermercado, quase 10% são de moda, pouco mais de 7% ficam nas gasolineiras e a cultura, entretenimento e eletrónica representam 6,6% de quota.

Num ano, a quota do setor da restauração aumentou 16%. Também face ao ano passado, a restauração ainda viu crescer 22% o valor absoluto gasto por estrangeiros em dezembro, ascendendo à categoria com maior quota em compras (18,7%), à frente do alojamento (15,6%). Nos últimos sete anos, as operações de estrangeiros mais do que duplicaram e, em dezembro, valeram 5,8% das compras.

Online a triplicar

As compras online dos portugueses cresceram 187% em novembro e 168% em dezembro de 2018 face aos respetivos homólogos de 2012, valendo 7,1% do total de compras. As viagens e transportes (20,7%), a cultura, entretenimento e eletrónica (13,6%) e o lazer (12,3%) são os principais setores de compras online. Novembro tem o maior número diário de compras online e a "black friday" (23 de novembro), a valer cerca de 400 mil euros, foi o dia mais movimentado do ano.

Pormenores

Turismo à mesa - Mais do que duplicaram os gastos dos estrangeiros em Portugal desde 2012. Despendem mais em restaurantes que em alojamento. França, Reino Unido, Espanha, Alemanha e EUA são os mais gastadores.

Antecipar compras - As operações na rede SIBS crescem mais em novembro (39%) do que em dezembro (33%) desde 2012. Só as compras cresceram 64% em novembro e 50% em dezembro, revelando a antecipação do Natal.

Compras lá fora - As compras e levantamentos dos portugueses no estrangeiro subiram 55% entre dezembro de 2012 e de 2018. As compras são a maior fatia (71% em sete anos) e já valem 3,1% do total gasto por portugueses.