Compras de emigrantes fazem agosto valer mais do que o Natal

Ilídia Pinto Hoje às 00:40 Facebook

Twitter

Embora a saída de portugueses esteja a diminuir, face aos anos mais recentes da crise, a verdade é que há mais de dois milhões de emigrantes.

Agosto permanece como o mês de eleição para visitar a família e os amigos, e o seu impacto faz sentir-se na economia nacional, seja na restauração e hotelaria, seja no comércio. No segmento alimentar, por exemplo, há lojas com vendas em agosto superiores às do Natal, garante a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui