Comunicações lideram queixas dos consumidores

Faturação, avarias e mau funcionamento são as principais reclamações contra a Meo, CTT e Nos, entidades mais visadas durante este ano no Portal da Queixa e também na entidade reguladora.

As marcas prestadoras de serviços de comunicações que lideram as quotas de mercado em Portugal são também as campeãs das queixas dos consumidores durante este ano. Meo, CTT e Nos encabeçam o top 20 das marcas com mais registos no Portal da Queixa entre o dia 1 de janeiro e 27 de dezembro. Da lista constam serviços do Estado, como a Segurança Social ou o Serviço Nacional de Saúde, empresas de transporte, como a TAP ou a CP, fornecedoras de energia como a Galp ou a EDP, outras empresas de telecomunicações e uma agência de viagens.

O relatório das reclamações da entidade nacional de comunicações ANACOM relativo ao primeiro semestre deste ano confirma os dados do Portal da Queixa: face ao semestre homólogo de 2017, aumentaram 105% as queixas contra a Meo, num total de 14500. A faturação, a avaria e o cancelamento do serviço foram os principais motivos de queixa relativo a comunicações eletrónicas registadas pela Anacom. No Portal da Queixa, os motivos mais frequentes são avarias, cancelamentos e faturação.

A Meo considera "natural apresentar um maior número de reclamações, tendo em conta a proporção e dimensão da sua base de clientes" e atribui o aumento de reclamações, este ano, a "fenómenos exógenos" como "incêndios no Centro do país, no final de 2017, e trovoadas no primeiro semestre de 2018 que afetaram sobretudo as regiões Norte e interior Norte de Portugal". A empresa sublinha que a Meo foi marca "Escolha do Consumidor "18" e conquistou vários troféus de Melhor Operador.

Os CTT são responsáveis por 93% das queixas de serviços postais na Anacom no primeiro semestre deste ano e os motivos coincidem com os do Portal da Queixa: atrasos nas entregas, extravios e encomendas perdidas. Os mesmos motivos são válidos para as empresas de entregas rápidas CTT Expresso, mas também para a GLS ou a Seur.

Transportes parados

Da TAP e da CP, os clientes queixam-se de atrasos e cancelamentos. A companhia aérea nacional detém 62,4% das queixas registadas pela Autoridade Nacional da Aviação Civil , num total de 4373, no primeiro semestre deste ano - mais 102% face a 2017. Os cancelamentos e os atrasos de voos são os principais motivos de todas as queixas dos passageiros aéreos. No Portal da Queixa, a agência de viagens online eDreams é alvo de queixas também devido aos cancelamentos e reembolsos. Na CP, o número de queixas de passageiros disparou, este ano, com as avarias e supressões frequentes dos comboios, praticamente duplicando, no Portal da Queixa, este ano.

Algumas marcas resolvem as reclamações no Portal da Queixa - como a Goldenergy ou o Instituto do Emprego e Formação Profissional, por exemplo - e outras evidenciam-se pela ausência de qualquer resposta. A Segurança Social, a CP e a TAP são as marcas com maior número de reclamações sem resposta aos consumidores.

PROBLEMAS

Estado lento

A lentidão nas análises de requerimentos para atribuição de abonos ou pensões e a dificuldade de comunicação para marcar consultas são as principais reclamações dos portugueses relativamente a serviços do Estado.

Energia pouco clara

Nas empresas de energia, são mais frequentes no Portal da Queixa os problemas com a faturação, a contratação pouco clara e as vendas agressivas.

Mau serviço

No Grupo Sonae, a Worten e o Continente são alvo de queixas mais frequentes devido a problemas com as entregas ao domicílio e mau atendimento ao cliente.