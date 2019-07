Concurso de ideias da Fraunhofer com total de prémios de nove mil euros

Hoje às 18:18 Facebook

Já abriram as candidaturas ao Fraunhofer Portugal Challenge 2019, um concurso de ideias para estudantes e investigadores, que vai premiar e impulsionar as melhores ideias desenvolvidas no âmbito de Teses de Mestrado e de Doutoramento, em universidades portuguesas. As inscrições duram até 31 de julho.

Smartphones, saúde, agricultura, países em desenvolvimento, wearables, crowd sourcing, sensores de mobilidade, monitorização de atividade, desporto, segurança, seniores, big data e logística são alguns dos temas preferenciais da iniciativa.

Para entrar no desafio, os candidatos devem preencher o formulário de registo e carregar a apresentação da ideia no site do concurso, tal como é descrito no regulamento.

As ideias submetidas devem basear-se numa tese concluída no ano letivo 2017/2018 ou que ainda seja defendida no ano letivo 2018/2019.

O vencedor do concurso será enunciado no Evento de Encerramento do Fraunhofer Portugal Challenge, no dia 30 de Outubro. As ideias vencedoras, divididas nas categorias Mestrado e Doutoramento, vão receber prémios científicos no total de nove mil euros.