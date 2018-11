Concurso para aquisição de composições da Metro do Porto lançado este mês

Lusa Hoje às 16:02 Facebook

Twitter

O concurso público para aquisição de 18 novas composições para a Metro do Porto deverá ser lançado até final deste mês, revelou esta quarta-feira a empresa, apontando que os novos veículos serão vocacionados para linhas urbanas.

"Estamos a fechar o caderno de encargos e vamos lançar o concurso público até ao final de novembro. Trata-se apenas de definir alguns aspetos técnicos e avançar. Já decidimos que os novos veículos de tipo metro ligeiro serão muito vocacionados para a utilização em linhas urbanas. Mas poderão, do ponto de vista prático, circular em qualquer uma das nossas linhas", afirmou, em resposta à agência Lusa, o presidente do Conselho de Administração da Metro do Porto, Jorge Delgado.

O responsável acrescentou que, com as 18 novas composições, o Metro do Porto "vai poder corresponder ao crescimento da procura que tem vindo a registar-se".

"Vamos ter, a partir de 2022, mais 10 milhões de clientes por ano. Com os novos veículos o Metro do Porto vai poder responder, com fiabilidade, total segurança e qualidade de serviço, aos desafios que as novas linhas colocam", disse.

A compra de novas composições prende-se com o alargamento da rede, estando em marcha a criação da nova linha entre S. Bento e a Casa da Música, a chamada Linha Rosa, bem como o prolongamento da Linha Amarela (Hospital São João/Vila Nova de Gaia) entre Santo Ovídio e Vila d'Este.

Na resposta à Lusa, a Metro do Porto referiu também que "os projetos de execução destas duas extensões do sistema estão já em fase de consulta pública, devendo os concursos para as empreitadas avançar no início de 2019".

Quanto às empreitadas, estas vão decorrer entre o final de 2019 e 2022, sendo que as novas ligações vão acrescentar 5,6 quilómetros e sete estações à rede, representando um investimento global de 300 milhões de euros.

O metro opera atualmente em sete concelhos da Área Metropolitana do Porto através de uma rede de seis linhas, 67 quilómetros e 82 estações, utilizada por cerca de 60 milhões de clientes por ano, conforme dados da empresa.

A frota da Metro do Porto é atualmente constituída por 102 veículos: 72 do tipo Eurotram e 30 do tipo Tram-train.