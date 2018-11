Concursos públicos desertos obrigam câmaras a pagar mais

Salomé Filipe Hoje às 09:49 Facebook

Autarquias queixam-se de falta de empreiteiros e dos preços altos para adjudicar as obras. Empresários acusam câmaras de querer pagar o mesmo que na época da crise e recusam concorrer.

As câmaras municipais estão com dificuldades em adjudicar obras, devido à falta de empreiteiros interessados. Há concursos públicos aos quais ninguém concorre. Por isso, as autarquias têm de os repetir com valores base superiores, para que se tornem suficientemente aliciantes, obrigando os municípios a desembolsar mais dinheiro. Ao que tudo indica, o problema não estará na falta de empreiteiros, mas sim nos preços "irrealistas" que as câmaras apresentam, acusam os empresários.

O primeiro concurso para a requalificação da Escola Secundária de Barroselas, em Viana do Castelo, no valor de 1,5 milhões de euros, ficou deserto. Só o segundo deu frutos, por 1,8 milhões. Também ninguém quis pegar à primeira na reabilitação da Escola Artística António Arroio, em Lisboa, por três milhões, nem na construção da sede do Teatro da Rainha, nas Caldas da Rainha, por 1,7 milhões. Os casos somam-se.

Viseu é outro dos municípios a braços com o problema. "Temos tido dificuldades, pois há um défice de capacidade instalada, o que está a fazer subir os preços. Esta semana, vamos adjudicar uma unidade de saúde familiar que só conseguimos ao terceiro concurso, por dois milhões de euros [mais 300 mil do que o valor base do primeiro]", adiantou ao JN Almeida Henriques, presidente da Câmara.

Em Aveiro, o cenário é semelhante. "Há escassez de empreiteiros, elevando-se o número de concursos que não conseguimos executar", explica Ribau Esteves, presidente do município. Ali, só o terceiro concurso para reabilitação de 55 fogos de habitação social é que teve interessados, tal como a recuperação do Edifício Fernando Távora, que só foi entregue à segunda tentativa, por 1,8 milhões de euros (mais 300 mil do que o primeiro concurso). Já no Porto, fonte oficial diz que a "Câmara está a sentir o aumento dos preços na construção, o que tem dificultado a disponibilidade de empreiteiros no mercado". O certo é que há mesmo casos em que os municípios não conseguem acompanhar a subida de preços, desistindo das obras (ver à direita).

"Preços base não são credíveis"

Para Ribau Esteves, a região Centro tem um problema acrescido, em virtude das intervenções em curso "em 1500 casas afetadas pelos incêndios do ano passado", que carecem de muita mão de obra. "Além disso, hoje o setor público paga melhor do que o privado. Há também muitas empresas que resistiram à crise, mas que estão agora a ir abaixo e estamos a perder empreiteiros em fases finais de obras. Outras morreram mesmo na crise. E há falta de mão de obra", explica o autarca.

A justificação da "falta de empreiteiros" não é aceite, contudo, pela Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN). Manuel Reis Campos, presidente da mesma, afirma que o "problema" está nos preços base "suborçamentados, irrealistas e pouco credíveis". "Hoje, as condições do mercado e o nível de atividade são diferentes da altura da crise. E os donos de obra (câmaras, por exemplo) não alteraram os preços", realça. Nessa época, para garantirem trabalho, que escasseava, o empreiteiros apresentavam propostas baixas, para ganhar concursos, o que levou a que as autarquias também começassem a baixar os preços base. E mantiveram-nos até agora, numa altura "em que o privado está a investir muito, por exemplo, no mercado imobiliário".

"Com os preços que o setor público tem apresentado, os empreiteiros muitas vezes optam por nem concorrer e os concursos ficam desertos", resume Reis Campos.

Menos 260 mil trabalhadores

Segundo a AICCOPN, o setor da construção perdeu, nos últimos 10 anos, 260 mil trabalhadores, em grande parte devido à emigração.

Acabaram 37 mil empresas

Houve também, desde a altura da crise, 37 mil empresas de construção e imobiliário que terminaram a sua atividade. Apesar disso, a AICCOPN diz que esse não é o principal motivo para agora haver concursos desertos.

Setor precisa de 78 mil pessoas

Os empresários dizem estar a sentir um problema com a "mão de obra clandestina" e que o setor precisa de 78 mil pessoas e de formar jovens para a área, a curto prazo.

Reclamam preços de referência

A AICCOPN pede que o Governo altere o Código dos Contratos Públicos, para que se estipulem preços de referência, como acontece noutros países da União Europeia.