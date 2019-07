Congresso Mundial da ISWA apresentado em Lisboa

Hoje às 16:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Realizou-se, esta quinta-feira, em Lisboa, a apresentação oficial do Congresso Mundial da Associação Internacional para a Gestão de Resíduos (ISWA).

Na sequência da crescente participação de profissionais portugueses em edições anteriores do Congresso, da relação de cooperação que entidades nacionais mantêm com a ATEGRUS e a própria ISWA, bem como da proximidade geográfica do local de realização do Congresso, em Bilbau, Espanha, entidades portuguesas desafiaram a organização a apresentar em Portugal o ISWA 2019 World Congress.

O evento decorre entre o dia 7 e 9 de outubro e vai reunir participantes de 80 países. O tema centração da 29ª edição do evento, que espera receber 1200 participantes, é a "Economia Circular". Assim, serão discutidos temas como as "Cidades Sustentáveis", "Tecnologias em Gestão de Resíduos", "Inovação Digital", "Mudança Climática", "Inovação Social" e "Lixo Marinho".

Apresentação em Portugal aconteceu no Hotel Radisson Blu.