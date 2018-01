Consumo de gás natural dispara para máximo de sempre em 2017

Hoje às 16:36 Facebook

O consumo de gás natural em Portugal disparou 24,8% em 2017, para 69,7 TeraWatt-hora (TWh) face ao ano anterior, impulsionado pelo mercado elétrico, sendo o consumo anual mais elevado de sempre.

Em comunicado, a REN, empresa gestora das redes energéticas, adianta que o consumo de gás natural foi o "mais elevado de sempre, ultrapassando em 21% o anterior máximo registado em 2010".

No segmento do mercado elétrico, isto é, para a produção de eletricidade, o consumo foi igualmente o mais elevado de sempre, ultrapassando o anterior máximo de 2008, o que está relacionado com o período de seca e a baixa produção renovável, que obriga a acionar as centrais a gás.

No mês de dezembro, no mercado de gás natural, registou-se a primeira queda homóloga verificada no consumo este ano, devido a uma redução de 14,5% verificada no segmento de produção de energia elétrica, enquanto no segmento convencional se registou um crescimento homólogo de 1,9%.