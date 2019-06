Hoje às 19:36 Facebook

O Continente vai emitir, a partir do dia 10 de junho, a sua maior campanha institucional com um vídeo que conta com a participação de nomes como Catarina Furtado, Herman José, Tony Carreira, Fernando Santos e Chakall.

A campanha tem como objetivo homenagear o País e todos os seus cidadãos."identificando algumas das formas de o Continente retribuir, orgulhosamente, todos os frutos que a relação com Portugal tem garantido. Este caminho de sucesso é trilhado em conjunto e isso é #BomParaPortugal.

O vídeo, já disponível na plataforma YouTube, vai começar a passar em todos os ecrãs a partir de segunda-feira. A mensagem "Tudo o que o país nos dá, nós damos de volta", vai destacar o impacto positivo dos resultados alcançados pelo Continente ao longo dos seus 30 anos de vida.

Entre os números alcançados, a empresa destaca ​​​​​​​os 250 milhões de euros investidos na produção nacional, 150 mil toneladas de produtos nacionais adquiridos, mais de 1 milhão de portugueses a apoiar a seleção nos estádios ou os mais de 3 milhões de famílias a poupar com o Cartão Continente. No que diz respeito à responsabilidade social, o Continente sublinha os 11 milhões de euros doados anualmente em alimentação ou as 25.000 crianças com hábitos alimentares saudáveis através da Escola Missão Continente.