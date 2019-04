Cooperativas de energia em extinção cobram menos 60% do que a EDP

Erika Nunes Hoje às 09:51 Facebook

Famílias já fogem às contas da luz dos grandes comercializadores e investem em energia solar para poupar.

Quase centenárias, com áreas de concessão muito pequenas, tecnologia de ponta e níveis de serviço melhores do que os da (quase) monopolista EDP Distribuição, as cooperativas elétricas conseguem levar energia em baixa tensão e comercializá-la junto de quase 17 mil clientes a preços que chegam a ser 60% mais baixos do que na concorrência. Em vez de pagarem salários milionários aos administradores, as cooperativas distribuem os excedentes pela comunidade, financiando desde infantários a grupos culturais. Estão em risco de ser extintas.

David e Golias