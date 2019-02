Corticeira reage a nova multa e diz que ACT se quer substituir ao Tribunal

Hoje às 14:46 Facebook

A empresa Fernando Couto Cortiças, S.A. acusa a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) de se querer substituir ao Tribunal, em reação a nova multa aplicada na sequência do despedimento de uma operária.

"Esta empresa foi notificada da intenção da ACT de abrir um novo processo de contraordenação relativo ao processo de despedimento da trabalhadora Cristina Tavares", reconhece a empresa em comunicado enviado às redações, no dia em que foi noticiada uma nova multa, de seis mil euros, aplicada à empresa.

Segundo a Fernando Couto Cortiças, S.A., parece que a ACT "se quer substituir ao tribunal ou pelo menos contribuir para a formação de um pré-juízo, o que é abusivo".

A empresa recorda que a situação da trabalhadora "está a ser discutida em tribunal e que ainda não foi objeto de julgamento" e considera a posição da ACT "como resultante da pressão política e sindical que tem vindo a ser desenvolvida, sobretudo nos media, e que tudo indica se faz sentir também por via hierárquica e administrativa".