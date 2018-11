CP adia revisões dos comboios regionais para evitar supressões

Diogo Ferreira Nunes Hoje às 10:10 Facebook

Twitter

A CP decidiu prolongar o período de manutenção do material utilizado nos comboios regionais por mais 10 meses. Além de evitar a supressão de comboios, a empresa dá mais tempo à EMEF para reforçar e formar os novos operários que vão entrar na empresa nos próximos meses. A segurança dos passageiros não está em causa, garante a Comissão de Trabalhadores da CP.

A decisão surge depois de o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, ter anunciado, na última semana, a retoma da oferta de lugares nos comboios regionais, sobretudo na ligação entre Lisboa e Tomar, à custa do regresso aos carris de algumas das automotoras elétricas que estavam encostadas nas oficinas do Entroncamento da empresa de manutenção EMEF.

"A CP decidiu alargar por 10 meses os ciclos de manutenção das automotoras elétricas UTE 2240, que fazem o serviço regional de norte a sul do país. Desta forma, evita-se que 34 das 52 automotoras elétricas tenham de ficar paradas a partir de janeiro", explicou Catarina Cardoso, da Comissão de Trabalhadores, ao JN/Dinheiro Vivo, acrescentando: "A extensão do número de quilómetros está dentro dos níveis de segurança".

Com o prolongamento da circulação por mais 10 meses, as 34 automotoras elétricas só vão fazer a revisão geral de material a partir de setembro ou de outubro. Nessa altura, "espera-se que já tenham entrado mais 40 pessoas nas oficinas da EMEF no Entroncamento que cuidam das UTE 2240", adianta Silvestre Grosa, dirigente da Comissão de Trabalhadores da empresa de manutenção ferroviária.

Unidades são das mais fiáveis

A mesma expectativa tem a Comissão de Trabalhadores da CP. "A empresa não pode simplesmente empurrar o problema para o final do próximo ano. Tem de ter um plano de recuperação de material devidamente detalhado, que inclua a contratação de pessoas e a compra de peças para que os comboios possam circular sem quaisquer restrições", ressalva Catarina Cardoso.

As UTE 2240 (unidades triplas elétricas) são consideradas das mais fiáveis do parque ativo da CP e prestam serviço em todas as linhas eletrificadas, como a linha do Norte, a linha do Sado, na Beira Baixa e na Beira Alta. Só não circulam na Zona Sul do país. Têm ajudado a resolver algumas falhas nas carruagens Intercidades, por exemplo, na ligação entre Lisboa e Évora.

Estas automotoras elétricas, no entanto, têm tido alguns problemas de manutenção nas últimas semanas, por causa da falta de pessoal e de peças na EMEF. Os comboios sobrelotados entre Lisboa e Tomar foram os mais noticiados, porque em vez de serem utilizadas duas UTE apenas circulou uma unidade durante a hora de ponta. No mês passado registaram-se ainda algumas supressões nas ligações entre Aveiro e Coimbra e também houve redução da oferta na linha do Sado.

O JN/DV contactou a CP, mas não recebeu resposta até à hora de fecho desta edição.

Automotoras a gasóleo continuam a falhar

Os problemas com os comboios da CP permanecem na linha do Algarve. Pelo menos, um comboio é suprimido todos os dias por avarias nas automotoras a gasóleo UDD 450, que contam com mais de 50 anos de serviço.

Esta situação deixa os passageiros à espera nas estações sem qualquer alternativa enquanto não vier o comboio seguinte.

Na linha do Oeste, o cenário é diferente: foram retomados no domingo os horários anteriores ao corte de 5 de agosto, graças à introdução de duas automotoras a gasóleo da série 592 que a CP está a alugar à congénere espanhola Renfe.

Este material estava a ser utilizado para os comboios turísticos do Douro cuja vigência do programa terminou no final de outubro.