Creme para celulite com produto proibido está a ser retirado

A empresa responsável por um produto para a celulite com um ingrediente proibido está a recolher os lotes que contêm esse conservante.

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) anunciou hoje ter pedido ao Infarmed a retirada do mercado do creme "Depuralina Celulite", por conter um ingrediente proibido em cosméticos na União Europeia desde 2015.

De acordo com um comunicado da DECO, o creme é comercializado pelo laboratório TheraLab -Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, Lda e o ingrediente encontrado (isobutylparaben) é suspeito de ser desregulador endócrino.

Também em comunicado, o Infarmed esclareceu que já tinha entrado em contacto com a empresa responsável pelo produto, "que está a proceder a uma recolha voluntária de alguns lotes que contém um conservante proibido pela legislação europeia em vigor".

No comunicado desta manhã a Defesa do Consumidor recomendava que quem tenha o "Depuralina Celulite" não o utilize e aconselhava os consumidores e ler sempre atentamente o rótulo dos produtos para verificar se existem componentes que podem causar reações alérgicas.