Cuidados a ter para não ser enganado na Black Friday

A Black Friday promete descontos, mas nem sempre o que parece é. Os custos excessivos e as promoções que não são assim tão especiais são alguns riscos que os consumidores correm por esta altura. Fique a conhecer algumas das estratégias que pode usar para não ser enganado.

Pesquisa

Se está a pensar aproveitar a Black Friday para comprar determinado produto, é essencial fazer uma pesquisa antecipada. Faça uma ronda em várias lojas e compare os preços. A Deco, o Portal da Queixa e o KuantoKusta oferecem ferramentas de comparação de preços.

Planeamento

O objetivo desta época é poder comprar o que nos faz falta sem gastar demasiado dinheiro. Faça uma lista daquilo que pretende comprar. Na hora de ir às compras, restrinja-se àquilo que planeou e não ceda a impulsos.

Políticas de compra

É importante consultar as condições antes de realizar a compra. Por exemplo, as lojas físicas oferecem políticas de reembolso e troca de 30 dias, mas o mesmo já não acontece com as compras online, que reduzem este período para os 14 dias.

Lojas online

Muitas pessoas optam por fazer as compras online, evitando a confusão nas lojas físicas. É importante ter cuidado com as lojas fictícias para não cair em fraudes. Além disso, um dos principais problemas apontados pelo Portal da Queixa é a venda de produtos com falta de stock.