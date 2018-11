Dão dá a provar vinhos de excelência em Lisboa

Paulo Lourenço Hoje às 19:14 Facebook

Os Vinhos do Dão estão de regresso esta sexta-feira e sábado a Lisboa, com a quinta edição do "Dão Capital", que decorre no Time Out Market. O evento conta com 32 pequenos e grandes produtores da região, que marcam presença no maior mercado nacional, com os seus melhores vinhos, entre tintos, brancos, rosés e espumantes.

Esta sexta-feira, Arlindo Cunha, presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVR Dão), que organiza o evento, guiou o JN pelos vários stands, dando conta da grande diversidade de produtos à disposição dos visitantes. "O nosso objetivo é dar a provar os nossos vinhos na capital, por isso, trazemos as principais empresas e as nossas cooperativas, a este que é o principal mercado do país", referiu, sublinhando que o Dão assinala em 2018 os 110 anos como região demarcada.

O "Dão Capital" ocorre numa fase em que, segundo o responsável, os vinhos da região atravessam uma boa fase. "Os nossos produtores dedicam-se de corpo e alma para produzir e servir vinhos de excelência e é isso que estamos aqui a dar a provar", observa.

Depois de alguns anos em que a região enfrentou dificuldades, o ressurgimento dos últimos anos permitiu uma recuperação consolidada, de acordo com Arlindo Cunha. Hoje, a par com o mercado nacional, a internacionalização é uma realidade. "Cerca de 40 % da produção é para exportação, o que está dentro da média nacional", refere o presidente da CVR Dão.

Virgílio Loureiro, responsável de Enologia da Adega de Penalva do Castelo, um dos participantes no evento, garantiu ao JN que ao Time Out Market Lisboa, trouxe vinhos de "uma relação qualidade/preço imbatível". "Trouxemos os nossos vinhos especiais, os chamados topo de gama, que, como os visitantes podem constatar, apostam logo na rotulagem na promoção da nossa região".

O responsável confirma a crescente internacionalização e diz que "as exportações acontecem de uma forma cada vez mais consistente". Sublinha também a diversidade dos mercados, destacando países exigentes "como o Canadá e os Estados Unidos".

Já Rita Mendes, gestora comercial da Boas Quintas, de Mortágua, destaca a presença da marca "Fonte Douro", que conquistou o primeiro prémio da região a nível de brancos. "Exportamos para 27 países, muito diversos, porque não queremos depender de um único mercado, para o caso de acontecer alguma instabilidade", explica.

Para confirmar a qualidade dos produtos, os visitantes têm oportunidade de participar esta sexta-feira em quatro provas: "A Frescura do Encruzado", "O Renascido Jaen", a "Arte do Lote" e o "Dão com idade". Já sábado, é a vez das provas "O Perfume da Malvasia Fina", "A Sublime Touriga Nacional", "Dão de Platina" e "Estórias que a Vinha Antiga Conta".