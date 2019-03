Deco avisa: champôs reparadores não fazem mais do que os outros

Hoje às 12:14 Facebook

A DECO aconselha os consumidores a não priveligiarem a compra de champôs reparadores, depois de vários testes terem concluído que estas versões não fazem mais do que as clássicas, embora as embalagens façam parecer o contrário.

Não há marca de champôs que não tenha na sua gama um produto que se intitula reparador e que promete ser a solução para cabelos danificados, combatendo o efeito do sol, do sal, do cloro, do calor de alisadores, de escovagens agressivas e dos tratamentos químicos como colorações e descolorações. A DECO testou alguns desses champôs e concluiu que reparar o cabelo é "missão impossível" uma vez que as células mortas não se regeneram. Cortar é a solução.

Segundo o Regulamento Europeu dos Cosméticos, as alegações usadas na rotulagem e na publicidade dos produtos não podem atribuir-lhes características ou funções que não possuem, devendo ser baseadas "em elementos comprovativos adequados e verificáveis".

"Ora, se o cabelo só tem células vivas na raiz, não será muito honesto dar a entender que o uso de um champô permite restaurar danos", considerou a organização portuguesa de defesa do consumidor em comunicado publicado esta semana.

"Bons mais iguais aos outros"

Especialistas lavaram e avaliaram em laboratório o cabelo de 25 mulheres, todas com o "cabelo pelos ombros, tendencialmente seco e danificado". Nos cinco dias anteriores ao teste, as participantes usaram o seu champô habitual e não aplicaram amaciador.

Os profissionais analisaram o cabelo durante a lavagem (facilidade em retirar o champô da embalagem, tempo para produzir espuma, quantidade, textura e facilidade em espalhar e enxaguar) e durante a secagem e escovagem (facilidade em desembaraçar e escovar o cabelo molhado e seco, maleabilidade, brilho, efeito eletroestático). "Globalmente, todos os produtos passaram nas provas e um obteve a classificação máxima", conclui o teste,

No laboratório, foram testados seis champôs que se autointitulam regeneradores. A eficácia da lavagem foi medida em madeixas de cabelo claro natural, com sete centímetros de comprimento, intencionalmente sujas. Conclusão: "não há diferenças entre os seis testados".

"Vencidas as provas técnicas, é preciso passar no crivo dos utilizadores: os seis champôs foram reembalados em laboratório, para que a marca não fosse reconhecida, e distribuídos por 30 mulheres com cabelo danificado. Estas lavaram a cabeça três vezes numa semana com o mesmo produto, sem usar amaciador. Depois, preencheram um inquérito em que avaliaram uma série de critérios, como consistência, textura, quantidade de espuma, sensação de limpeza e facilidade em aplicar o produto e em pentear o cabelo (seco e molhado). No geral, as avaliações das utilizadoras foram mais baixas do que as dos especialistas, não havendo diferenças entre os champôs que se dizem reparadores e os clássicos", esclarece a nota.

Cortar é o segredo

"O segredo dos cabelos bonitos e saudáveis são os cortes frequentes e as escovagens suaves, de preferência com escovas de plástico ou madeira, com dentes largos", considera a DECO, explicando que os cortes evitam que as pontas dos cabelos sequem/espiguem e que, com as escovagens suaves, há menor probabilidade de os fios partirem.

Recorrer o menos possível ao secador e aos tratamentos químicos também ajuda a manter o brilho e a leveza do cabelo, adianta a organização.