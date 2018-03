Deco revela cadeias de supermercados mais baratas

JN Hoje às 08:43 Facebook

Twitter

A Deco Proteste revelou, esta terça-feira, a lista de supermercados mais baratos, com o Jumbo, do grupo Auchan, a encabeçar o ranking.

"O Jumbo volta a ser a cadeia de supermercados mais barata em Portugal continental, à semelhança do que aconteceu em junho de 2017", pode ler-se em comunicado enviado, esta terça-feira, às redações, resultado da última atualização do estudo da Deco, que tem por base os preços recolhidos entre setembro e novembro do ano passado.

Em segundo lugar, surgem o Continente e o Continente Modelo, anteriores líderes, do Grupo Sonae, "com uma média de preços 2% mais cara do que no Jumbo, para o mesmo cabaz de produtos."

O Pingo Doce, do grupo Jerónimo Martins, subiu uma posição, face aos número divulgados em outubro de 2017, e figura em terceiro na tabela. O custo médio do mesmo cabaz de produtos, em comparação com o líder, é 7% maior. No Lidl e no Minipreço, "gasta-se mais 14% do que no Jumbo".

O comunicado acrescenta que Lisboa, Porto e Setúbal são os distritos onde é possível obter poupanças mais significativas, escolhendo o supermercado certo. "Para uma família que gaste 150 euros mensais no supermercado, a poupança anual pode chegar aos 250 euros", pode ler-se.

"Todas as atualizações do nosso estudo a supermercados são feitas com base num cabaz com os produtos das marcas mais vendidas em Portugal, entre frescos, congelados, mercearia e produtos de higiene pessoal e do lar", explica a nota, onde se lê que "mais de um terço do cabaz (38%) é composto por produtos das marcas próprias de gama média de cada uma das lojas e os restantes 62% são preenchidos com marcas de fabricante". No total, foram recolhidos 110 290 preços para um cabaz de 141 produtos, em 70 concelhos.

Para construir o ranking das cadeias mais baratas, a Deco analisou os supermercados que figuram em, pelo menos, 10 distritos, sendo que, não são considerados descontos em cartão nem promoções que obriguem à aquisição de outros produtos.

Madeira e Açores com concorrência apertada

O Pingo Doce lidera atualmente o ranking das cadeias de supermercados mais baratos no Funchal, na ilha da Madeira. O Continente Modelo desce para a segunda posição, com preços médios 1% mais caros.

Já nos Açores, o Continente Modelo mantém o primeiro lugar do ranking em Ponta Delgada e Angra do Heroísmo. No entanto, na ilha Terceira, a liderança é partilhada com os supermercados Guarita.

Jumbo também vence na net

O Jumbo Online lidera o ranking das cadeias de supermercados mais baratas no digital desde 2016, à frente do Continente Online e do site do Intermarché, que nunca tinha estado tão próximo do líder da tabela. O El Corte Inglés cai, nesta edição do estudo, para o quarto lugar, enquanto o Froiz se mantém no último patamar da tabela.