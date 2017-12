Défice de dois mil milhões de euros até novembro mais baixo do que em 2016

Hoje às 17:09, atualizado às 17:11 Facebook

O défice das Administrações Públicas, em contas públicas, totalizou 2084 milhões de euros até novembro, menos 2326 milhões de euros do que no mesmo período de 2016.

Num comunicado, divulgado esta quarta-feira, que antecede a divulgação da síntese de execução orçamental até novembro pela Direção-Geral de Orçamento (DGO), o Ministério das Finanças justifica que esta redução do défice se deveu a um crescimento da receita de 4,3% e a uma "contenção da despesa", que cresceu 0,8%.

O ministério tutelado por Mário Centeno afirma que "a evolução do défice ao longo do ano garante, pelo segundo ano consecutivo, o cumprimento dos objetivos orçamentais estabelecidos no Orçamento do Estado".

"A rigorosa execução orçamental, associada à evolução positiva da receita, permitem a redução da dívida pública em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB)", acrescenta.

O excedente primário, que exclui os encargos com a dívida pública, ascendeu a 5800 milhões de euros, uma melhoria de 2281 milhões de euros.

Já a despesa primária das Administrações Públicas cresceu 1% face ao mesmo período do ano passado, "ainda sem refletir o pagamento de metade do 13.º mês dos pensionistas da Segurança Social".

O Ministério das Finanças destaca ainda "o acréscimo de 26% no investimento (excluindo PPP)" e o crescimento de 5,3% da despesa no Serviço Nacional de Saúde, que considera uma "aposta continuada no setor".

O gabinete de Mário Centeno afirma ainda que o "stock" da dívida não financeira das Administrações Públicas (despesa sem o correspondente pagamento e que inclui os pagamentos em atraso) "mantém a tendência de redução apresentada desde o início do ano, tendo diminuído 260 milhões de euros em termos homólogos".

Os pagamentos em atraso, segundo a tutela, registaram um acréscimo de 193 milhões de euros face a igual período de 2016 e de 85 milhões de euros face ao mês anterior, "antecipando-se uma redução significativa em dezembro em virtude do reforço financeiro efetuado no início deste mês".