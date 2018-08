Défice sobe 165 milhões de euros em abril

25 Maio 2018 às 16:34 Facebook

O défice orçamental em contas públicas totalizou 2022 milhões de euros até abril, mais 165 milhões de euros, devido a um crescimento da despesa superior ao da receita.

Num comunicado que antecede a publicação, pela Direção-Geral de Orçamento (DGO), da síntese de execução orçamental até abril, o Ministério das Finanças afirma que o défice das Administrações Públicas aumentou 165 milhões de euros em termos homólogos, totalizando 2.022 milhões de euros.

"Esta evolução é explicada por um crescimento da despesa (4,1%) superior ao da receita (3,8%)", explica a tutela.

O ministério liderado por Mário Centeno assegura que "quando corrigidos os fatores especiais que influenciam a execução, mas que não afetam o défice anual em contas nacionais, esta evolução está em linha com a melhoria prevista do défice em contas nacionais inscrita no Orçamento do Estado 2018 (OE2018)".

No mesmo período, o excedente primário - que exclui os encargos com a dívida pública - ascendeu a 1.474 milhões de euros, tendo aumentado 418 milhões de euros relativamente a abril de 2017.