Desbravar caminhos na área da mobilidade

"A Lisbon Mobi Summit (LMS) é uma grande cimeira sobre a mobilidade que motiva caminhos novos. Vamos, certamente, encontrar ideias novas com as quais a humanidade sempre conseguiu progredir." Estas foram as últimas palavras de motivação do discurso de Daniel Proença de Carvalho, presidente doGlobal Media Group, no fórum que, na quinta e sexta-feira, decorre, no espaço SUD Lisboa.

Este responsável recordou que os problemas com a questão da mobilidade têm mais de 120 anos, quando os únicos "automóveis" que circulavam eram as carroças puxadas a força animal. Proença Carvalho diz, que se, na altura os grande problemas que preocupavam os especialista na matéria eram os dejetos dos animais e a forma como eles poderiam interferir nas questões ambientais, quer como forma de obstáculo à circulação, hoje os preocupações são outras.

Já nessa altura, diz, foram encontradas soluções "A imaginação e a criatividade humana sempre encontrou caminhos novos que pareciam vedados".

Nos dias que correm, as exigências não maiores nem menores. São diferentes. Mas o presidente da Global Media Grupo não tem dúvidas de que "Temos de ir mais longe. Muito mais longe. Avaliar as oportunidades e dificuldades para encontrar soluções para a questão da mobilidade". "Temos de perceber qual é o padrão que que contribuirá para a revolução nesta matéria." Este desafio foi lançado a todos os presentes, sobretudo à EDP, Via Verde, Volksvagem e Efacec, os grandes entusiastas que se juntaram ao Global Media Goup nesta iniciativa.