Desemprego em Espanha desceu em março

O número de desempregados registados nos centros do Serviço Público de Emprego Estatal espanhol desceu em março para 3422551, menos 47697 pessoas do que em fevereiro.

Segundo os dados publicados esta terça-feira pelo ministério de Emprego e Segurança Social espanhol, em março o desemprego desceu em 279766 pessoas face ao mesmo mês de 2017.

Por setores, o desemprego desceu nos serviços (52905 pessoas) e na indústria (1671), enquanto aumentou no setor da construção (1592) e no da agricultura (449), bem como no grupo das pessoas sem emprego anterior (4838).

Em março, o desemprego entre os homens desceu para 1454120 pessoas, menos 18250 do que em fevereiro, enquanto entre as mulheres caiu para 1968431, menos 29447 do que no mês anterior.

Em termos homólogos, o desemprego desceu mais entre os homens (menos 161818 menos) do que entre as mulheres (menos 117948).

Por idade, o desemprego entre os jovens desceu 1774 pessoas e entre os maiores de 25 anos diminuiu 45923.