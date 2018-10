Desemprego estável em Portugal mas acima da média da OCDE

Hoje às 12:15 Facebook

A taxa de desemprego nos países da OCDE permaneceu estável em agosto nos 5,3% da população ativa, com Portugal a seguir a tendência, com 6,8% pelo terceiro mês consecutivo.

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), no conjunto dos países, havia 33,5 milhões de desempregados em agosto, mais um milhão do que em abril de 2008, mas menos 72 mil face a julho deste ano.

Na zona euro, o desemprego caiu para os 8,1% (dos 8,2% de julho), com a maior queda a ocorrer em Itália onde desceu 0,5 pontos percentuais (para 9,7%). Em Portugal manteve-se nos 6,8% pelo terceiro mês consecutivo.

A taxa de desemprego entre os jovens (dos 15 aos 24 anos) foi também estável nos 11% na média dos países da OCDE, caindo 0,1 ponto percentual na zona euro para 16,6%.

Em Portugal, o desemprego jovem baixou 0,2 pontos percentuais para 19,5%.