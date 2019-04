Despesa do Estado com fármacos não pára de aumentar

Inês Schreck Hoje às 10:11 Facebook

Os encargos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com medicamentos vendidos nas farmácias não param de aumentar. Nos primeiros dois meses do ano, a despesa cresceu 12 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior.

Há uma classe terapêutica em específico que motivou um estudo aprofundado do Infarmed: a despesa com os novos anticoagulantes orais vendidos nas farmácias disparou 67% em dois anos.

De 2016 para 2018, gastaram-se mais 40 milhões de euros com estes fármacos que previnem tromboses e acidentes vasculares cerebrais. Em 2018, a utilização dos novos anticoagulantes orais custou ao SNS 100 milhões de euros e a tendência aponta para um aumento nos próximos anos, como indica a análise do Infarmed, ontem divulgada.