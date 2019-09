Despesa salarial nas autarquias está acima do previsto

Hoje às 08:05 Facebook

Integração de precários e descongelamento de carreiras explicam subida.

Os salários dos funcionários das autarquias estão a pesar mais do que o previsto nas despesas dos municípios. No primeiro semestre deste ano, esta "rubrica justificou cerca de três quartos da variação da despesa corrente primária", refere o Conselho das Finanças Públicas (CFP) no relatório da Evolução orçamental da Administração Local até junho de 2019.

A instituição liderada por Nazaré Cabral faz notar que "no Orçamento do Estado (OE) para 2019, o Ministério das Finanças considerou um aumento de 3,0% nas despesas com pessoal da Administração Local (AdL) e, dentro destas, uma subida de 3,6% nas remunerações certas e permanentes, enquanto as taxas observadas até junho registaram um valor que é mais do dobro dessa previsão".

As explicações avançadas pelo CFP para este aumento acima do projetado são duas. "A variação homóloga das despesas com pessoal, de 7,8%, decorrerá não só do aumento do pessoal ao serviço (4,6% até junho face a 2018), mas também do descongelamento faseado de carreiras iniciado em janeiro de 2018 com conclusão em dezembro de 2019", lê-se no documento ontem divulgado. Em relação ao aumento do número de funcionários, a variação está relacionada com a regularização extraordinária dos vínculos precários nos municípios.

Lisboa ajuda contas

Nos primeiros seis meses do ano, os municípios registaram um excedente orçamental de 669 milhões de euros e muito à custa da receita que cresceu 486 milhões de euros. E cerca de metade deste valor é devido à venda de terrenos por parte da Câmara Municipal de Lisboa, que encaixou 250 milhões de euros que ajudaram a compor as contas dos municípios. A última prestação de 192 milhões entrou nos cofres em maio.

O relatório do CFP indica que no primeiro semestre do ano o número de municípios que demoram mais de 90 dias a pagar aos fornecedores aumentou de 30 para 37 em relação ao final de 2018. Esta é a primeira vez que se regista uma subida desde 2015.

A Autarquia que demora mais a pagar as dívidas em atraso é Vila Real de Santo António. De acordo com os dados preliminares do relatório divulgados esta quinta-feira, aquela Autarquia algarvia demora em média 502 dias a pagar.

Este município encontra-se sob assistência do Fundo de Apoio Municipal (FAM) e em maio recebeu um desembolso adicional de verbas no valor de 2,5 milhões de euros, para o pagamento de dívidas de anos anteriores. Mas, de acordo com o CFP, houve um agravamento da situação face ao início do ano, "permanecendo ainda em atraso cerca de 8,6 milhões de euros no final de junho".