Dívida pública aumentou para 126,4% do PIB em março

A dívida pública atingiu em março 126,4% do Produto Interno Bruto (PIB), acima do valor de dezembro de 2017, segundo dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP), esta terça-feira.

Contudo, o valor da dívida das administrações públicas de março é menor do que o registado no mesmo mês de 2017, quando foi 130,1% do PIB.

Ainda de acordo com o Boletim Estatístico do Banco de Portugal, hoje conhecido, em termos absolutos a dívida pública atingiu os 245,9 mil milhões de euros em março.

Este valor fica abaixo do verificado em fevereiro (quando atingiu os 246,0 mil milhões de euros) e acima do valor do final de 2017 (242,6 mil milhões de euros).

Segundo o Programa de Estabilidade apresentado em abril, o Governo estima que a dívida pública desça para 122,2% este ano.

Já em março de 2017 a dívida pública em termos absolutos era menor (243,4 mil milhões de euros) do que a registada em março último.

Quanto à dívida na ótica de Maastricht líquida de ativos em depósitos das administrações públicas, esta era em março de 114,7% do PIB (abaixo tanto dos 115,4% de dezembro de 2017 como dos 118,3% de março de 2017), sendo o valor absoluto de 223,2 mil milhões de euros.

O máximo histórico do peso da dívida pública no PIB foi atingido em setembro de 2016, altura em que se situou nos 132,8%.