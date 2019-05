Dono da Tesla diz que empresa só tem liquidez para 10 meses

Hoje às 00:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A fabricante norte-americana de carros elétricos Tesla tem apenas liquidez para 10 meses e pediu novos sacrifícios aos seus funcionários, segundo um memorando enviado pelo fundador, Elon Musk, divulgado pelo site Electrek.

De acordo com a fonte, citada pela agência Efe, Elon Musk advertiu os empregados da Tesla de que os 2200 milhões de dólares (1965 milhões de euros, à taxa de câmbio atual) com que a empresa encerrou o primeiro trimestre "são muito dinheiro, mas ao ritmo de gastos" daqueles três meses a empresa conta apenas com "10 meses para alcançar o ponto de equilíbrio".

Estes 2200 milhões de dólares de liquidez são menos 18% do que um ano antes e 40% abaixo do que tinha no final do quarto trimestre de 2018.

A mensagem, cuja existência não foi confirmada pela Tesla, indica que a falta de liquidez obriga a fabricante de automóveis elétricos de luxo a empreender uma nova fase de corte de gastos "de qualquer tipo em qualquer parte do mundo".