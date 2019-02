Douro e Bairrada conquistam prémios na Essência do Vinho

Paulo Lourenço Ontem às 23:18 Facebook

O Quinta da Touriga-Chã 2016, Principal Grande Reserva 2011, e o Dow's Porto Vintage 2016 são os vencedores do "TOP 10 Vinhos Portugueses", o concurso incluído na 16ª edição do certame Essência do Vinho, que decorre até domingo no Palácio da Bolsa, no Porto.

O anúncio oficial dos premiados foi feito na noite desta sexta-feira, durante um jantar no Hotel The Yeatman. A escolha foi feita por um júri, composto por 50 especialistas de 11 países e três continentes, que avaliou os mais de 60 rótulos pré-selecionados pelo painel de provas da Revista de Vinhos como finalistas do TOP 10 Vinhos Portugueses.

Nos tintos, a qualidade apresentada proporcionou a distinção de quatro referências: Quinta da Touriga-Chã 2016, (Jorge Rosas, Douro) foi o que reuniu a preferência dos jurados. Seguiram-se Procura Vinhas Velhas 2014 (Susana Esteban, Alentejo, 2º lugar), Sabor(z)inho by António Maçanita 2015 (Azores Wine Company, Açores, Pico, 3º lugar) e Quinta dos Carvalhais Único 2015 (Sogrape Vinhos, Dão, 4º lugar).

Já nos brancos, o júri distinguiu o Principal Grande Reserva 2011 (Ideal Drinks, Bairrada, 1º lugar), Guru 2016 (Wine & Soul, Douro, 2º lugar) e Cozs Vp - Vital 2017 (Coz, Vinho de Portugal).

Por fim, no campo dos fortificados, o júri elegeu Dow"s Porto Vintage 2016 (Symington Family Estates, Vinho do Porto, 1º lugar), Taylor's Porto Vintage 2016 e Barbeito Boal 40 Anos Vinho do Embaixador (Vinhos Barbeito, Vinho Madeira).

A organização do certame é da Essência do Vinho e Revista de Vinhos, em parceria com a Associação Comercial do Porto.

Esta é a competição mais antiga do país, organizada desde 2006, tendo sido pensada, desde o início, como uma plataforma de posicionamento dos vinhos portugueses, daí a preocupação da organização de trazer a Portugal uma comitiva internacional, multidisciplinar e exemplar nas suas áreas de atuação, incluindo Masters of Wine, jornalistas, críticos de vinhos, Wine Educators e representantes do trade mundial.

O evento, que decorre no Palácio da Bolsa até domingo, assume-se como um "momento de celebração e de divulgação do vinho", gerando um retorno de receitas na cidade, diretas e indiretas, calculado em 2,6 milhões de euros, garante a organização.