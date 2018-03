DS7 Crossback: apresentada no Porto a nova imagem do luxo francês 

Reis Pinto Hoje às 12:08 Facebook

Twitter

A DS apresentou, no Porto, o seu primeiro modelo criado de raiz, o DS7 Crossback, um SUV com o qual pretende concorrer com as referência Prenium do segmento. O "luxo e o requinte francês" reunido num automóvel, são as premissas do novo modelo, que apenas é vendido em três stands no país, Porto, Braga e Lisboa, denominadas DS Store e DS Salon.

O mais recente produto da marca de luxo do grupo PSA (Peugeot/Citroën/Opel) está já à venda em 14 versões, divididas por quatro níveis de equipamento (Be Chic, Performance Line, So Chic e Grand Chic) e motores a gasolina 1.6 PureTech, de 180 ou 225 cavalos, diesel 2.0 BlueHdi, de 180 cavalos e 1.5 BlueHDi, de 130 cavalos. Algumas motorizações podem ser equipadas com uma inédita caixa automática de oito velocidades.

Na zona norte o DS7 só está disponível na DS Store Porto (inaugurada na quinta-feira) e na DS Salon Braga, ambas do grupo Filinto Mota /FM), mas, conforme referiu Miguel Graça, diretor de Desenvolvimento da marca em Portugal, "se o cliente não vai à DS, a DS vai ao cliente".

O conceito é, precisamente, levar ao cliente a viatura que ele pretende ensaiar e, eventualmente, comprar. O mesmo se passa nas operações de manutenção, em que, se o proprietário o desejar, lhe é levada uma viatura de substituição, sendo a sua encaminhada para as oficinas DS.

A DS Store do Porto, embora partilhando o mesmo edifício do grupo, na Estrada da Circunvalação, dispõe de um espaço distinto, o único onde, a partir de junho, será possível adquirir veículos da marca, que se autonomizou da Citroën há três anos.



Inovações no segmento

O DS7, que terá preços entre os 41 608 (versão Be Chic, com motor 1.5 BlueHDi) e os 57.258 euros (Grande Chic, com o motor 2.0 BlueHDi e caixa automática), tem um comprimento de 4,57 metros, 1,62 de altura, mais de dois metros entre retrovisores, e apresenta algumas inovações técnicas inéditas no segmento.

Salientamos a Active Scan Suspension, uma suspensão controlada por uma câmara. O sistema deteta as imperfeições na estrada na frente do veículo, pilotando continuamente e de modo independente os quatro amortecedores. Utiliza uma câmara (colocada por trás do para-brisas, quatro sensores e três acelerómetros.

O DS7 pode igualmente ser equipado do Active LED Vision, com os faróis a produzirem um feixe luminoso adaptado às condições da estrada e da velocidade através de cinco modos - Parking; Town Beam (cidade); Country Beam (estrada); Motorway Beam (autoestrada) e Adverse Weather (chuva) -, o Connected Pilot, que regula a velocidade em função da velocidade do veículo à frente, e mantém o veículo entre as linhas da via, ou o Night Vision, que, através de uma câmara de infravermelhos dissimulada na grelha, permite, à noite, detetar peões e animais até 100 metros na frente do veículo.

Além dos atributos técnicos do DS7, que visa concorrer com as principais marcas Premium do segmento C, a marca pretende distinguir-se pela imagem de refinamento interior (há quatro ambientes à escolha) : Bastille; Perfomance Line; Rivoli e Opera) e pelos serviços prestados ao cliente, como a recolha da viatura para manutenção (denominado Valet). Haverá ainda o DS Rent, DS Club Privilege, MyDS App e o DS Assistance.

Para o próximo ano a marca irá lançar o DS 7 Crossback E-Tense 4X4, um híbrido plug-in (recarregável) a gasolina, com 200 cavalos de potência.



Configuração virtual

Na DS Store Porto, a marca disponibiliza o Virtual Vision, obtido através do recurso à tecnologia 3D "Virtual Garage", desenvolvida pela Dassault Systèmes, que permite ao cliente personalizar virtualmente o seu DS.

"Buscamos as pessoas que querem experimentar algo diferente no universo Premium e com uma relação qualidade/preço muito interessante, como é este DS7 Crossback. Se demorarmos 15 anos a chegar ao topo faremos melhor que alguma marcas alemães, que tardaram 30 anos", referiu Gualter Mota Santos, administrador do Grupo FM.