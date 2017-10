EasyJet diz aos trabalhadores da Monarch que há vagas na empresa

Ontem às 20:42 Facebook

A companhia aérea easyJet anunciou que está solidária com os trabalhadores da Monarch Airlines, companhia que anunciou falência, incentivando-os a concorrerem aos lugares que estão em aberto na empresa.

"Centenas de funcionários da Monarch podem encontrar emprego na easyJet. A empresa contactou hoje os funcionários da Monarch para encorajá-los a se inscrever", refere a empresa em comunicado.

A easyJet anuncia que ainda existem oportunidades para 100 tripulantes de cabine em Luton, 400 em Gatwick, bem como para vários pilotos.

Tina Milton, chefe de serviços de cabine para easyJet, afirmou que conhecem muitas das pessoas que trabalham na Monarch Airlines e que está satisfeita pela sua empresa ter o recrutamento aberto e poder oferecer uma oportunidade aos trabalhadores afetados.

"Teremos dias de recrutamento para a Monarch Cabin Crew em Luton e Gatwick esta semana, com 500 lugares ainda disponíveis. Sabemos que a equipa do Monarch será um excelente complemento para a equipa da easyJet e espero conhecer muitos deles esta semana", afirmou.

A Autoridade de Aviação do Reino Unido informou esta segunda-feira que a companhia britânica Monarch deixou de operar e cancelou todos os voos, deixando em terra cerca de 110 mil passageiros.

O Governo britânico já pediu à Autoridade de Aviação no Reino Unido (CAA, sigla em inglês) que aprove a saída de 30 aviões para repatriar passageiros afetados e solicitou aos passageiros que iriam voar hoje que não se dirijam aos aeroportos.

O fecho imediato das atividades da empresa implica ainda, de acordo com a companhia aérea, a anulação de 300 mil reservas já feitas.

A Monarch é a quinta companhia aérea do Reino Unido e a mais importante do país a declarar-se na bancarrota. Ainda manteve conversações com a CAA para renovar a licença e vender pacotes turísticos, mas o limite para o acordo era a passada meia-noite.