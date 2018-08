Economia cresceu 2,1% no primeiro trimestre

15 Maio 2018 às 10:03 Facebook

A economia portuguesa cresceu 2,1% no primeiro trimestre em termos homólogos e 0,4% em cadeia.

De acordo com a estimativa rápida divulgada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o Produto Interno Bruto (PIB), em termos homólogos, aumentou 2,1% em volume no primeiro trimestre de 2018 (2,4% no trimestre anterior) e, comparativamente com o quarto trimestre de 2017, o PIB aumentou 0,4% em termos reais (0,7% no trimestre anterior).

Os analistas ouvidos pela Lusa estimavam que o PIB crescesse 0,6% em cadeia e 2,2% em termos homólogos.

De acordo com o INE, a procura externa líquida registou um contributo mais negativo, "resultado da desaceleração mais acentuada das exportações de bens e serviços" do que a registada nas importações de bens e serviços.

"O contributo positivo da procura interna estabilizou no primeiro trimestre, verificando-se uma ligeira desaceleração do consumo privado, enquanto o investimento apresentou um crescimento ligeiramente mais acentuado, determinado pelo comportamento da variação de existências, refletindo o efeito base do contributo negativo verificado no primeiro trimestre de 2017", sinaliza o instituto.

No que diz respeito à variação em cadeia, o contributo da procura externa líquida foi negativo, após ter sido positivo no trimestre anterior, observando-se um aumento das importações de bens e serviços superior ao das exportações de bens e serviços.

O contributo positivo da procura interna aumentou no primeiro trimestre, resultado da aceleração da formação bruta de capital fixo e do consumo privado, acrescenta.

O Governo estima que a economia portuguesa cresça 2,3% em 2018. A Comissão Europeia e Banco de Portugal apresentam a mesma estimativa, já o FMI está ligeiramente mais otimista, ao prever um crescimento de 2,4%.

Em 2017, o PIB português cresceu 2,7%.