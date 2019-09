EDP alerta clientes para tentativa de fraude por SMS

Hoje às 16:02 Facebook

A EDP alertou os clientes, através de uma mensagem na aplicação móvel, para uma tentativa de fraude por SMS. A empresa esclarece que mensagens para pagamentos de valores em dívida são falsas.

"Estão a ser enviados sms para pagamentos de valores em dívida para evitar interrupções de fornecimento de energia/serviços em nome da EDP. Os sms utilizam as entidades 11893, 21423 e 21800, que não pertencem à EDP Comercial", pode ler-se na mensagem da empresa na aplicação móvel.

O JN está a tentar entrar em contacto com a EDP para obter mais esclarecimentos sobre este alerta.

Alertas de fraude no site da empresa

Também no site da EDP, na secção de apoio ao cliente, é possível ver uma mensagem semelhante: "Alerta: tentativas de fraude em nome da EDP". Ao clicar na ligação, a empresa esclarece sobre "como identificar emails fraudulentos".

"Todos os emails da EDP são enviados a partir do domínio @cliente.edp.pt , @edp.pt ou @edp.com , com a exceção de estudos de mercado, inquéritos de satisfação ou cobrança de dívida feita por entidades externas. Caso receba um email proveniente de outro domínio, poderá ser indicador de burla. No entanto, é possível mascarar os remetentes dos emails. Como tal, isto não é suficiente para perceber se está perante uma tentativa de fraude", explica a EDP, apresentando de seguida uma série de passos para ajudar os clientes a evitar possíveis burlas.

"Se receber um email fraudulento, não responda à mensagem, não reencaminhe a mensagem e apague a mensagem", aconselha a empresa.

Numa outra "janela", são apresentadas as "últimas tentativas de fraude em nome da EDP". Existem as tentativas de fraude telefónica, que incluem as chamadas para "solicitação de pagamento de faturas para evitar a interrupção de fornecimento de energia agendada". Apesar de a cobrança de faturas em dívida poder ser feita por via telefónica, "o meio de pagamento só será feito por referência de multibanco presente nos documentos enviados em nome da EDP ou gerada no momento a pedido pelo cliente".

Outra tentativa de fraude telefónica é o envio de SMS "com solicitação de pagamento de faturas em atraso no valor de 153,75€, 124€ ou 126€ para evitar a interrupção e fornecimento de energia". Estas são as mesmas mensagens falsas sobre as quais a EDP alerta esta segunda-feira, com as entidades 11893, 21423 e 21800, que não correspondem às utilizadas pela empresa (12223, 23013, 21196 e 20174). Além disso, "as mensagens não são enviadas pelo remetente EDPC", mas sim de vários números com indicativos estrangeiros e portugueses.

A EDP alerta ainda para as tentativas de fraude digital, como o envio de emails a solicitar "o pagamento de um valor em atraso no valor de 39,95€, através de uma entidade e referência multibanco, ameaçando de corte no abastecimento de energia caso tal não seja feito até determinada data e hora". O cliente pode identificar a fraude quando a "entidade indicada no email não corresponde a nenhuma das entidades utilizadas pela EDP" (12223, 23013, 21196 e 20174) ou quando "o endereço de email não termina em @edp.pt (remetente do email: matt@live.com.pt)".

Existe também uma mensagem de email que tenta replicar um reembolso de crédito "no valor de 280€ e inclui um link para um site não fidedigno". "Ao clicar no link iniciará o download e instalação de malware no seu computador". O link indicado não termina em edp.pt (http//edponline/serviço_reembolso). Outro email falso "tenta replicar uma fatura EDP e contém um link ("Download Fatura") que remete para o site,​ enquanto se solicita o download de um ficheiro ZIP". O link não termina em edp.pt e o endereço não corresponde ao email de fatura eletrónica (faturaeletronica@edp.pt).

Há também tentativas de fraude pessoal, mas a EDP lembra que "não faz cobranças através das equipas técnicas", que "a cobrança de faturas em dívida nunca é feita presencialmente", que "os técnicos que vão realizar as leituras ao contador não pedem aos clientes para assinar documentos" e que a empresa "não cobra por alterações contratuais".

Caso a pessoa tenha dúvidas ou seja vítima de alguma tentativa de fraude em nome da EDP, pode entrar em contacto com o serviço de apoio ao cliente.