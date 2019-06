Em direto: Setúbal discute a indústria automóvel e a mobilidade inteligente

Hoje às 09:44 Facebook

Setúbal vai ser esta terça-feira, a partir das 9.30 horas, o palco de discussão sobre a evolução da indústria automóvel para a mobilidade inteligente, no âmbito do Portugal Mobi Summit.

A iniciativa do Global Media Group e da EDP, que decorre no Forum Luísa Todi, conta com as presenças do ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Matos Fernandes (que fará o encerramento às 18 horas) e com uma intervenção da presidente da Câmara de Setúbal, Maria das Dores Meira (que abrirá os trabalhos). Veja em direto AQUI.

Ao longo do dia vários especialistas farão intervenções, workshops e participarão em debates sob estes temas:

10 horas - O carro do futuro

10.30 horas - Descarbonização

12 horas - Autónomo, partilhado, conectado. O que iremos conduzir em 2040?

15.30 horas - Sensitized Mobility

16 horas - Keynote - José Miguel Madeira - Câmara Municipal de Setúbal

17 horas - Políticas públicas de mobilidade na UE - O motor a combustão morreu?