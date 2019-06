Emirates recruta no Porto e em Lisboa

Hoje às 16:16 Facebook

A Emirates está à procura de membros portugueses para ingressar na tripulação de cabine, garantindo regalias como um rendimento livre de impostos e casa gratuita no Dubai.

Mesmo antes do lançamento do primeiro voo Porto-Dubai, a Emirates vai realizar dois "Open Days" para recrutar portugueses, um no dia 20 de junho, no Porto, no Porto Palácio Hotel Congress & Spa, e outro no dia 22 de junho, em Lisboa, no Lisbon Marriot Hotel.

Os interessados em ingressar na companhia aérea, devem comparecer às 9 horas no local marcado, juntamente com um currículo atualizado em inglês e uma fotografia recente. Os candidatos têm de ter, pelo menos, 21 anos no momento de inscrição e um alcance de braço de 212 centímetros, quando estão em ponta dos pés.

Algumas das vantagens que a tripulação de cabine beneficia no pacote salarial são "um rendimento livre de impostos, uma casa moderna gratuita no Dubai para partilhar, transporte gratuito de ida e volta para o trabalho, cuidados de saúde assegurados e descontos especiais em compras e atividades de lazer na cidade".

Antes de participar no Open Day, os candidatos são aconselhados a preencher um formulário online no site do Emirates Group, embora não seja obrigatório. Caso necessário, os interessados deverão ir preparados para passar o dia no local.