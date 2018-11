Emprego cresce mas salários estão congelados há cinco anos

Pedro Araújo Hoje às 10:45 Facebook

A economia - medida pela evolução do PIB - e o mercado de trabalho têm vindo a recuperar desde 2013 e, sobretudo, 2014, ano da saída da troika, mas as remunerações médias regrediram ou, no mínimo, estagnaram, de acordo com o estudo "Empregos e salários: pontos de interrogação", do Observatório sobre Crises e Alternativas.

Nos últimos cincos anos (entre o 2.º trimestre de 2013 e o mesmo período de 2018) foram recuperados cerca de 450 mil dos 700 mil postos de trabalho destruídos nos cinco anos anteriores (entre o 2.º º trimestre de 2008 e o mesmo período de 2013). Em contraste com o que se passou com a criação de emprego, a evolução dos salários entre 2013 e 2017 destaca-se pela negativa entre os países membros da OCDE (ver infográfico). Com uma evolução negativa de 1,2%, Portugal surge na segunda posição, logo atrás da Bélgica (-1,4%).

"Um dos mistérios da evolução conjuntural atualmente na maior parte dos países desenvolvidos é que estando o desemprego a baixar claramente, os salários não estão a subir, o que seria normal em condições habituais", afirmou Teodora Cardoso, presidente do Conselho de Finanças Públicas, numa entrevista concedida em maio.

novas contratações

João Cerejeira, professor de Economia na Universidade do Minho, discorda. "É de esperar que os salários cresçam a um ritmo muito lento após uma crise como aquela que Portugal sofreu, nomeadamente enquanto o desemprego se manteve a níveis elevados", explica o especialista. "Numa fase de crescimento líquido do emprego, as novas contratações são feitas com salários inferiores às saídas (para a reforma, por exemplo). O efeito da entrada de novos trabalhadores com remunerações menores irá reduzir a subida do salário médio", acrescenta.

No período em análise, a percentagem dos trabalhadores por conta de outrem com contratos permanentes diminuiu muito ligeiramente de 78,3% para 77,9%, enquanto o peso dos trabalhadores com contratos a prazo aumentou de 17,9% para 18,6% e o dos que tinham outro tipo de contratos passou de 3,8% para 3,5%.

Segundo o estudo, há quatro ramos que emergem como grandes criadores de emprego: empresas de seleção de pessoal e trabalho temporário, restauração, comércio a retalho e alojamento, todos eles com uma remuneração abaixo da média. "Por outro lado, há um ramo destruidor de emprego (engenharia civil), que se caracteriza por uma remuneração média superior à média da economia", lê-se no documento.

De acordo com os autores do estudo, a desvalorização dos salários foi uma consequência do desemprego, das medidas de desproteção do emprego (afetando, por exemplo, da duração e o montante do subsídio de desemprego), das alterações à legislação laboral e no âmbito da Administração Pública, da eliminação de feriados, bancos de horas e trabalho extraordinário não remunerado como tal, entre outros fatores.

Salário mínimo cada vez mais próximo do valor médio

O salário mínimo nacional (SMN) tem tido um ritmo de aceleração muito superior à média do país. O SMN já vai nos 580 euros, mais 20% do que em 2011. O pouco conhecido índice Kaitz mede a proporção do SMN no ganho médio e mediano. Os dados mais recentes mostram que o SMN não tem cessado de ganhar terreno quer ao valor médio quer ao mediano. "Sim, a subida do índice de Kaitz (creio que será já o mais elevado da Europa) pode indicar uma estagnação salarial", confirma João Cerejeira, docente da Universidade do Minho.